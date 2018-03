Zijpestraat langer afgesloten 26 maart 2018

02u29 1

De Zijpestraat in Oudegem blijft langer afgesloten voor het verkeer. De straat werd midden maart afgesloten ter hoogte van huisnummer 12 omdat er metselwerken plaatsvinden. Normaal gezien zouden deze werken morgen klaar zijn, maar dat wordt uitgesteld tot 30 maart. Daarom blijft de Zijpestraat dicht. Chauffeurs moeten een wegomlegging volgen via de Ouburg, de Mespelarestraat, de Zijpestraat, Hof ten Bos en Varenbergstraat. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren. Voor hen is er een veilige passage voorzien. Fietsers moeten wel afstappen. (DND)