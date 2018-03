Zijbaan Resedalaan wordt woonerf 03 maart 2018

De zijbaan van de Resedalaan in Sint-Gillis-Dendermonde wordt een woonerf.





De gemeenteraad keurde hiervoor een aanvullend verkeersreglement goed. De maatregel moet de veiligheid in deze buurt verhogen. Door de Resedalaan 3-9, 5-7, 11-23 en 15-21 om te vormen tot een woonerf, wordt de snelheid daar beperkt tot 20 kilometer per uur.





In een woonerf mogen de voetgangers bovendien de volledige breedte van de weg gebruiken en ook spelen op straat is er toegelaten. De voetgangers hebben voorrang op de wagens. Parkeren mag enkel op afgebakende plaatsen.





(DND)