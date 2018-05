Zien en gezien worden in Boonwijk 29 mei 2018

De grootste blikvanger van Kaleidsocope is het monumentale portret tegen de gevel van het appartemensblok Serbos 3 in de Boonwijk. Sociale bouwmaatschappij Dendermondse Volkswoningen stelt die gevel ter beschikking van de Londense kunstenaar David Walker. Met spuitbustechnieken brengt die verschillende lagen aan op de ondergrond. "Liefst zes dagen werk kruipen er in deze muurschildering", zegt de artiest, die gisteren met een hoogtewerker bezig was aan de top van de gevel. Met dit portret heeft de stad werk van een wereldbekende kunstenaar, die ook al Lissabon, New York, Hong Kong, Parijs en Londen veroverde, in huis.