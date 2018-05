Ziekte doet Jelle Veyt missie onderbreken AVONTURIER PLANT AL IN OKTOBER VOLGENDE POGING NELE DOOMS

09 mei 2018

02u25 0 Dendermonde Dendermonds avonturier Jelle Veyt is terug thuis. Een bacteriële infectie verplichtte hem om zijn roei-expeditie in Indonesië vervroegd af te breken. Maar Veyt geeft niet op en plant in oktober al een volgende poging.

In december was Veyt nog vol goede moed, stevig getraind en prima voorbereid vertrokken naar Indonesië voor een volgende fase in zijn project 'Vayamundo 7 Summits'. De Dendermondenaar wil op elk continent van de wereld de hoogste berg beklimmen en die op eigen krachten bereiken. Eerder fietste hij al 22.000 kilometer vanuit Dendermonde via de Elbroes, de hoogste berg van Europa, naar Nepal, voor een klim naar de top van de Mount Everest. Nu wil hij de hoogste berg van Azië, de bijna 5.000 meter hoge Carstenszpyramide in Indonesië bedwingen. Daarvoor ondernam hij maanden geleden al een fietstocht naar het oosten van Java. Veyt startte vervolgens een eerste traject van de roeitocht richting Papua en zette die eind dit jaar verder, met een speciaal daarvoor ontworpen roeiboot.





Voorzichtig beginnen trainen

De 3.400 kilometer die hij nog voor de boeg had om uiteindelijk in Papua aan te komen, heeft hij spijtig genoeg nog niet helemaal kunnen afleggen. "Een bacteriële infectie heeft me genekt", vertelt Jelle. "Ik heb geprobeerd daar te genezen en slaagde erin de roeitrip verder te zetten, maar na twee dagen ging het alweer mis. Gelukkig waren er vissers in de buurt die me naar een eiland gesleept hebben. Ik was helemaal op. Ziek en totaal uitgeput, was het echt niet veilig meer om nog door te gaan. Daarom heb ik beslist om terug te keren naar België om me goed te laten onderzoeken en te herstellen." Jelle voelt zich ondertussen een stuk beter en raakt stilaan weer in vorm. "Ik ga terug voorzichtig beginnen trainen", zegt hij.





Roeien naar Amerika

"Mijn terugkeer is niet het einde van de expeditie. Nu al staat vast dat ik in oktober terugkeer om de roeitrip te beëindigen en vervolgens de trektocht door de Indonesische jungle aan te vatten tot aan de voet van de Carstenszpyramide, om die te beklimmen. Ik heb om op de top van Mount Everest te geraken ook drie pogingen moeten ondernemen. Volharding en geduld zijn me dus niet vreemd, ik blijf erin geloven."





Alleen afwachten tot oktober is er voor Veyt niet bij. Hij smeedt ondertussen al andere plannen voor de zomer. Belgisch kampioen handbiking Frank Van Linden, die in een rolstoel zit, daagt Veyt uit om van Oostende naar het Portugese Lissabon te fietsen. "Dit kadert al in een groot volgend avontuur", zegt Veyt. "Eens de berg in Indonesië op mijn ljistje aangevinkt staat, gaat het richting Amerika. Ik roei van Lissabon de grote plas over. Een eerste traject daarvoor omvat een fietstocht tot Portugal. Omdat ik nu toch in België ben, ga ik die etappe deze zomer al doen."