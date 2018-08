Ziekenhuispersoneel test fietsen Nele Dooms

28 augustus 2018

10u17 1 Dendermonde Een zestigtal medewerkers van Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde kruipt drie weken lang op de fiets. Het ziekenhuis neemt deel aan "De Fietskaravaan" van de provincie Oost-Vlaanderen. Dat is een campagne voor duurzaam woon-werkverkeer.

"De provincie biedt bedrijven die interesse hebben in duurzame vervoersmiddelen voor hun personeel de kans om die gratis te testen", legt Karen Pieters, directeur van AZ Sint-Blasius uit. "Op een laagdrempelige manier kan ons personeel zo allerlei fietsen testen. Het kan aanzetten om hen de smaak te pakken te doen krijgen, zodat ze ook na de proefperiode met de fiets naar het werk blijven komen. Ons ziekenhuis zet al lang in op duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Door meer personeel met de fiets te doen komen werken, kan de CO2-uitstoot naar beneden en wordt het klimaat minder belast." Het ziekenhuispersoneel is alvast enthousiast. Zij rijden drie weken lang met speedbikes, elektrische fietsen en bakfietsen. Ook plooifietsen zijn voorhanden voor wie zijn woon-werkverkeer combineert met de trein. De proefperiode loopt eind volgende week af.