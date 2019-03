Ziekenhuis toont mooie kant van ouder worden Nele Dooms

16 maart 2019

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde pakt op donderdag 21 maart uit met de lezing “Eindelijk Oud!”. Het ziekenhuis startte drie jaar geleden met een centrum voor lezingen, infoavonden en vormingsactiviteiten rond gezondheid: de Blasius Academie. Deze keer komt professor Mark Nelissen langs, schrijver van het succesboek “Eindelijk Oud!”. Hij brengt een verfrissende, positieve en wetenschappelijk onderbouwde lezing over de mooie kant van ouder worden. In zijn lezing vertelt hij hoe de mens is ontstaan door evolutie. Hij legt uit wat oud worden betekent en of voeding er iets mee te maken heeft. Hij gaat op zoek naar de manier om geluk te verhogen bij de senioren, naar het wegwerken van angst, naar de zin van het leven en het terugvinden van onze waardigheid. De voordracht begint om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in Cultureelcentrum Belgica, aan de Kerkstraat 24 in Dendermonde. De toegang bedraagt 5 euro. Info: 052/25.23.74 of academie@azsintblasius.be.