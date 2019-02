Ziekenhuis organiseert infoavond rond obesitas Nele Dooms

18 februari 2019

17u16 0

Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde organiseert op donderdag 21 februari een informatieavond rond “Mijn gewicht in balans”. Het team van de obesitaskliniek van AZ Sint-Blasius staat klaar om uit te leggen wat obesitas is en wat de behandelmogelijkheden zijn. Er volgen ook tips over hoe fit en op gewicht te blijven. “Overgewicht is een wereldwijd gezondheidsprobleem”, zegt initiatiefnemer dokter Simon van de Vrande. “Voor de persoon met obesitas is het ook vooral een menselijk probleem, met grote impact op de levenskwaliteit. Behandelingen zijn echter mogelijk. Daarom is het belangrijk dat mensen zich informeren, in gesprek gaan met hun arts, en de verschillende mogelijkheden onderzoeken. Onze infoavond wil ertoe bijdragen dat mensen met ernstig overgewicht het taboe doorbreken en een eerste stap zetten in de aanpak van hun overgewicht.” De infoavond vindt plaats om 19 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in zaal ’t Sestich, in de bibliotheek aan Kerkstraat in Dendermonde. De toegang is gratis. Info en inschrijving: www.azsintblasius.be/blasiusacademie of via 052/25.23.74.