Zevende zwerfvuilactie moet verenigingen en inwoners aan het werk zetten Nele Dooms

18 maart 2019

17u04 0 Dendermonde Enkele inwoners uit Appels en hondenschool Paws & Friends organiseren op zaterdag 23 maart een zwerfvuilactie in Appels. Het initiatief is aan de zevende editie toe.

“Inwoners en lokale verenigingen zetten zich die dag in voor het ruimen van zwerfvuil langs de dijk en velden in Appels. Daarmee tonen ze hun inzet voor een nette woon- en wandelomgeving”, zeggen de organisatoren. “Iedereen die zin heeft om een steentje bij te dragen tot het milieu, zonder te hoeven spijbelen, mag komen helpen.”

De deelnemers verzamelen zaterdag om 9 uur ter hoogte van Schoolstraat 58. Iedereen krijgt een wandeling toebedeeld en krijgt materiaal, zoals handschoenen, vuilzakken en grijpstokken om op pad te gaan. Het einde van de zwerfvuilactie wordt voorzien rond 12 uur. Daarna kan iedereen in de kantine van Paw & Friends terecht in de De Dammenlaan in Dendermonde, voor een tas soep. Info: 0486/86.64.49.

Meer over Appels

milieu

milieuvervuiling

milieusanering

afval