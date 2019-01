Zetelverdeling Bijzonder Comité van de Sociale Dienst bekendgemaakt Koen Baten

31 december 2018

Nu het nieuwe jaar van start is gegaan, treedt in heel Vlaanderen het decreet lokaal bestuur in werking. Dit wil zeggen dat onder andere het OCMW voortaan ook verplicht werkt met een Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, of kortweg: BCSD. Dit comité neemt beslissingen over individuele hulpvragen van bewoners. Het aantal leden en zetelverdeling hangt af van de grootte van de OCMW-raad.

In Dendermonde heeft de bekendmaking van het aantal zetels plaatsgevonden voor de komende zes jaar. De verdeling wordt ook bepaald met de verhoudingen die elke partij heeft in de OCMW-raad. CD&V krijgt drie zetels, N-VA twee, sp.a/groen hebben er één, Vlaams Belang en Open Vld hebben elk ook een zetel in het bijzonder comité.