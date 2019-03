Zesdeklassers maken via Opstapdagen kennis met secundair Nele Dooms

29 maart 2019

Het Oscar Romerocollege van Dendermonde en het Sint-Vincentiuscollege van Buggenhout zetten vrijdag de deuren open voor zesdeklassers uit verschillende basisscholen uit Dendermonde, Lebbeke, Berlare en Buggenhout. Aanleiding waren de ‘Opstapdagen’, waarbij twaalfjarigen de kans krijgen om kennis te maken met de mogelijkheden in de secundaire school. “Ze maken zo een kleine opstap naar de toekomst die hen vanaf volgend schooljaar te wachten staat”, zegt directeur Nele Van de Maele. “De kinderen kunnen allerlei werkwinkels volgen, al naargelang hun interesses. Zo verkennen ze verschillende richtingen zoals Latijn, Sport en Wetenschappen, STEM, Maatschappij en Welzijn enzovoort. Elke werkwinkel geeft een beeld van één van de basisopties in de eerste graad en bestaat uit twee proeflessen. De leerlingen brengen dus niet enkel een bezoek, maar gaan zelf actief aan de slag. Ze maken ook kennis met de leerkrachtenwissels per les en de manier van lesgeven in het middelbaar. Ze lopen een hele dag mee op de secundaire school om een beeld te krijgen van wat hen volgend jaar te wachten staat. We hopen dat ze zo een juiste studiekeuze kunnen maken voor het middelbaar.” Aan de Opstaldagen namen zo’n zevenhonderd leerlingen deel.