Zesdeklassers Atheneum leren over oorlog en vrede 09 maart 2018

De zesdeklassers van Basisschool Atheneum van Dendermonde gingen met Patrick De Landtsheer, kenner van het oorlogsverleden in Dendermonde, op stap. Ze bezochten het oorlogsmonument aan het Heldenplein. "Dit kadert in herinnerings- en herdenkingseducatie", zegt De Landtsheer. "De kinderen komen te weten waarom in ons land honderden monumenten werden opgericht. Ze leerden ook hoe belangrijk het is om nooit te vergeten wat toen gebeurde. Het laatste herdenkingsjaar van De Groote Oorlog is een gepast moment." Eerder bezochten de leerlingen onder meer de IJzertoren in Diksmuide. (DND)