Zesdejaars tellen af naar einde schooljaar 06 april 2018

De zesdejaars van het GO! Atheneum van Dendermonde beleven hun honderd dagen. De laatstejaars tellen daarmee af naar het einde van het schooljaar en naar hun afscheid van het secundair onderwijs. "Dit is een jaarlijkse traditie", zeggen Milan Pouillaert en Etlir Xharra uit 6 Latijn-Wiskunde. "Een jaar lang hebben we gewerkt aan de voorbereiding van een show. Die brengen we dan voor al de andere leerlingen. Het is een totaalspektakel van dans, live muziek en filmpjes. Natuurlijk spelen er ook leerkrachten mee en hebben de leerlingen talloze grapjes in petto."





