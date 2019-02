Zesdejaars Atheneum ontmoeten Waalse collega’s Nele Dooms

07 februari 2019

09u59 0

De leerlingen van het zesde jaar Talen van het Atheneum van Dendermonde kregen hun leeftijdsgenoten van het Athenée Royal de Braine l’Alleud op bezoek. De hele schooldag draaide rond conversatie. “Vorig schooljaar ontmoetten ze elkaar al eens in het Frans, deze keer was de voertaal het Nederlands”, zegt leerkracht Dominique Louagie. “Om het ijs te breken startte de dag met een lekker ontbijt en een communicatiespel in de vorm van speeddating. Een spelletje bowling later was dan weer het ideale moment voor informele gesprekken.” Ook een bezoek aan het historisch stadscentrum van Dendermonde stond op het programma. “We stellen telkens vast dat jongeren veel leren uit zo’n uitwisselingsproject”, zegt Louagie. “Er groeien ook vriendschappen uit. De rest van het schooljaar blijven de leerlingen chatten en mailen met elkaar in het Frans en in het Nederlands.”