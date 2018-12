Zes rijbewijzen ingetrokken van bestuurders onder invloed door interventieploegen Koen Baten

17 december 2018

De politie van Dendermonde heeft afgelopen weekend maar liefst zes rijbewijzen ingetrokken voor bestuurders die onder invloed waren. Een chauffeur had te veel gedronken en moest meteen 15 dagen zijn wagen aan de kant zetten. Vijf andere bestuurders hebben positief getest op drugs en kregen ook een intrekking van 15 dagen. Twee van die vijf hadden ook te veel gedronken.

Ook deze middag nog trok de politie een rijbewijs in voor 15 dagen. Hij testte positief of meerdere soorten drugs. Alle betrokken bestuurders zullen zich later nog voor de politierechtbank in Dendermonde moeten verantwoorden voor deze feiten.