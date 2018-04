Zes overtreders op gordeldracht en gsm'en achter het stuur 04 april 2018

Bij een controle op gsm-gebruik en gordeldracht achter het stuur werden zes overtredingen vastgesteld. In totaal werden 359 voertuigen gecontroleerd. Twee bestuurders kregen een proces-verbaal, omdat ze hun gordel niet droegen. Vier andere bestuurders kregen een pv omdat ze met hun gsm bezig waren achter het stuur. De controles vonden plaats op de N17 in Baasrode en de N47 in Grembergen. (KBD)