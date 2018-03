Zaki over ondeugend ouder worden 27 maart 2018

Cultuurcentrum Belgica organiseert in het kader van haar lezingenreeks op vrijdag 30 maart een voordracht met Zaki. Hij heeft het over 'Ondeugend ouder worden'. Zaki is zelf bijna zeventig. "Elke rimpel heeft een verhaal, en je kunt eindelijk naar de dingen kijken met een knipoog", vindt hij. Het publiek moet geen ongevraagde adviezen over rollators en testosterongel verwachten, maar wel humoristische levensinzichten. Het boek 'Ondeugend Ouder Worden' van Zaki heeft de top tien gehaald. De voordracht begint om 14.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in zaal Belgica BiS, Kerkstraat in Dendermonde. De toegang bedraagt 7 euro. Info: www.ccbelgica.be of 052/20.26.26. (DND)