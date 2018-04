Zaal 't Sestich klaargestoomd voor Viewmasters 25 april 2018

02u25 1

Grote bedrijvigheid in Zaal 't Sestisch van de Dendermondse bibliotheek. Die wordt helemaal klaargestoomd voor de grote tentoonstelling rond Franz Courtens in het kader van het project Viewmasters. Die vindt plaats naar aanleiding van de 75ste verjaardag van het overlijden van de Dendermondse kunstschilder. "Courtens stond vooral gekend om de landschappen die hij schilderde. Hij werd indertijd wel eens de 'Rubens van de landschappen' genoemd", zegt schepen van Cultuur Lien Verwaeren. "De expo in Zaal 't Sestisch zal heel wat unieke schilderijen en tekeningen tonen. Die zijn nog nooit te bezichtigen geweest, omdat ze uit privéverzamelingen van de familie Courtens komen." De 47 uitgekozen kunstwerken zullen te kijk hangen in een abstract ontworpen landschap. De Stedelijke Musea deed voor de vormgeving van de exporuimte beroep op de Dendermondse designer Johan Walraevens. "Ik liet me inspireren door één van de belangrijkste thema's van deze kunstschilder, het landschap", zegt hij. "Ik bouw een abstract landschap op in de polyvalente ruimte en vorm zo een parcours waarlangs de bezoekers kunnen wandelen en het werk van Franz Courtens ontdekken. Verschillende volumes en hoogtes wisselen elkaar af op een speelse manier. Alle materiaal is duurzaam en natuurlijk, in houtskleuren, perfect demonteerbaar en herbruikbaar voor andere projecten en presentaties." Voor de opstelling en montage doet de stad beroep op eigen schrijnwerkers van de technische dienst. De tentoonstelling opent op 5 mei en loopt tot eind augustus. (DND)