You.th tijdens paasvakantie 28 februari 2018

De Jeugddienst van Dendermonde pakt tijdens de paasvakantie uit met verschillende nieuwe You.th-activiteiten. Kinderen vanaf twaalf jaar kunnen daar aan deelnemen. Zo staat een vlottentocht op de Dender op de agenda. De deelnemers bouwen en sjorren eerst hun eigen vlot en gaan er dan op het water mee varen. Dit vindt plaats op woensdag 4 april. Een workshop lichtgraffiti is voorzien op donderdag 10 april. Deelnemers experimenteren dan met een fototoestel, sluitertijd en licht. Een eigen bureaulamp maken met een plank, lamp, elektriciteitsdraad, nagels, soldeerbout en een schakelaar kan op woensdag 11 april. Diezelfde dag kunnen liefhebbers ook aan de slag met brikverpakkingen om eigen creaties zoals toiletzak of portemonnee te maken. En op donderdag 12 april mag iedereen mee naar provinciaal domein Puyenbroek voor een uitstap naar Kriebeldinges. Alle activiteiten kosten vijf euro. Info en inschrijvingen: www. dendermonde.be/youth of 052/21.20.93. (DND)