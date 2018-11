Yoga voor ouders en kinderen Nele Dooms

21 november 2018

Het Opvoedingspunt Dendermonde en de bibliotheek van Dendermonde organiseren samen een sessie ‘ouder-kindyoga voor de allerkleinsten’. De workshop vindt plaats op vrijdag 23 november en zaterdag 24 november, telkens om 9.30 uur. De deelnemers krijgen de kans om samen te kijken, ontdekken, knuffelen, vertellen en genieten. Het initiatief kadert in de Voorleesweek. De bib wil ook de allerkleinsten laten proeven van verhalen tijdens een halfuurtje ouder-kindyoga, in samenwerking met Mayoki. Voor baby’s van 3 tot 18 maanden is er de workshop op vrijdag. Die vindt plaats in het Huis van het Kind De Kroon, aan de Kroonveldlaan in Dendermonde. Ouders met peuters van 18 maanden tot 3 jaar kunnen zaterdag terecht in de bibliotheek, aan de Kerkstraat. Deelnemen is gratis. Inschrijven is wel verplicht en kan via opvoedingspunt@dendermonde.be.