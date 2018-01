Yevgueni in Cultuurcentrum Belgica 27 januari 2018

Cultuurcentrum Belgica van Dendermonde ontvangt op zaterdag 27 januari de groep Yevgueni. De opvoering 'Tijd is alles' is de meest persoonlijke en actuele Yevgueni-voorstelling tot nu toe. Het publiek mag zich verwachten aan een mix van ingetogen, akoestische pareltjes tot rock 'n roll. Het concert begint om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Theaterzaal van CC Belgica, aan de Kerkstraat 24 in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 20 euro. Info en reservatie: 052/20.26.26 of via www.ccbelgica.be. (DND)