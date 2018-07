Workshop 'Vuurlopen' Nele Dooms

24 juli 2018

14u11 1 Dendermonde Letterlijk over vuur lopen. Dat wordt mogelijk in Appels. Kindercoach Kim Hillaert organiseert in augustus een workshop 'vuurlopen'.

Ze werkt daarvoor samen met twee collega's uit Nederland. "Ik wil gezinnen en kinderen de kans geven de kracht van vuur te ervaren", zegt ze. "De vuurloop moet iedereen in beweging zetten. Het is een vijf uur durende workshop. We willen de deelnemers kracht en moed bezorgen om daarna een nieuw school- of werkjaar in te stappen. Het zal een unieke ervaring zijn."

De workshop Vuurlopen is gepland op zaterdag 25 augustus in Appels. Volwassenen betalen 85 euro, kinderen 50 euro. Info en inschrijvingen: kim@prachtigeparel.be of 0498/30.73.88.