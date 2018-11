Workshop leert lichtsculpturen bouwen Nele Dooms

30 november 2018

Samen met Rooftopiger vzw organiseert Cultuurcentrum Belgica van Dendermonde een workshop “lichtsculpturen bouwen”. Inspiratiebron zijn de lantaarnfeesten. De oorsprong daarvan is terug te brengen naar mythen en legenden. Het aansteken van de lantaarns zou symboliseren hoe het licht van de wijsheid zich over de wereld verspreidt. De deelnemers aan de workshop gaan met wilgentakken, lijm en papier aan de slag en maken de gekste creaties. Het hele parcours van ontwerpen, samenwerken, bouwen, versieren komt aan bod. Als apotheose zullen de lichtsculpturen tijdens Wintering, het festival met vuurspektakel, lichtprojecties, sprookjesvoorstellingen en sfeervolle animatie, getoond worden. De workshops vinden plaats op woensdag 5 december, zaterdag 8 december en woensdag 12 december in De Vliet, Scheepswerfstraat in Baasrode. Deelnemen kost 30 euro. Info: info@ccbelgica.be.