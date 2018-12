Workshop feestelijk koken met vis bij Femma Boonwijk Geert De Rycke

01 december 2018

In buurthuis Wastyne zorgde Femma Boonwijk voor een kookdemonstratie. Ze maakten er een feestelijk menu van.

“Gewoon omdat het fijn is om samen te koken en omdat we in de aanloop naar de feestdagen niet altijd ideeën hebben voor het feestmenu”, zegt Arlette Van Nieuwenhove van Femma Boonwijk. “Ik maak verschillende feestgerechten met vis vandaag. Zo kan iedereen ideetjes opdoen voor de feestdagen”, zegt Kelly Van Oost die de workshop geeft. Er werd onder andere tomates crevette met ananas gemaakt en de pladijsfilets werden bereid met rode uien in wijnsaus.

Femma organiseert de kookworkshops drie keer per jaar. “Het is altijd fijn om nog eens samen te komen. Daarmee zijn we nog eens buiten en bovendien is het een leuke bende. Iedereen kijkt steeds uit naar deze gezellige avonden”, aldus Arlette.