Workshop bloemenwagens maken 08 mei 2018

Het Bloemencorsocomité van Sint-Gillis-Dendermonde organiseert dit weekend een workshops "bloemenwagens maken". Tijdens deze lessen, bestemd voor de bouwers van bloemenwagens, is er aandacht voor alle facetten van wagenbouw. Deelnemers leren bij over onder andere constructielassen, fijn lassen, isomo snijden, de algemene opbouw van een wagen en kleurkeuze. Tijdens de workshop is er ook tijd en ruimte om de figuren voor de actuele wagens te lassen en te snijden. Het is een echte doe-cursus. De workshop vindt plaats op zaterdag 12 mei van 10 tot 18 uur en op zondag 13 mei van 10 tot 18 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in het Technisch Centrum 3, op het industrieterrein Hoogveld in Dendermonde. Deelnemen kost 10 euro. (DND)