Wonderland steekt barbecuevuren aan 01 juni 2018

Wonderland, de groep wagenbouwers van de bloemencorso van Sint-Gillis, organiseert morgen voor de vijfde keer een barbecue. Het eetfestijn moet geld in het laatje brengen om een mooie bloemenwagen te kunnen bouwen. Dit jaar is het thema 'filmtoppers'. De barbecuevuren branden vanaf 18 uur. Liefhebbers kunnen terecht in Zaal 't Kloksen, aan de Pijnderslaan 90 in de wijk Keur in Dendermonde. Het vleesmenu bestaat uit barbecueworst, saté en kipfilet, saladbar en sauzen aan 16 euro. Er zijn ook ribbetjes aan dezelfde prijs. Een kindermenu kost 9 euro. Iedereen is welkom. Info en inschrijvingen: 0476/26.32.76. (DND)