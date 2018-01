WK voetbal op groot scherm 02u44 0

Het WK Voetbal in Rusland dit jaar, waar ook de Rode Duivels voor geselecteerd zijn, zal in Dendermonde te volgen zijn op groot scherm. De vzw Life Amusement van Luc Van Mol heeft daarvoor de principiële goedkeuring van het schepencollege op zak. De voetbalwedstrijden van de Rode Duivels zullen allemaal vertoond worden op groot scherm op de parking Gedempte Dender. De matchen zijn voorzien in de periode van 14 juni tot en met 15 juli. Op de Gedempte Dender zal daarvoor een voetbaldorp uitgebouwd worden om supporters in gepaste WK-sfeer te kunnen ontvangen. Mogelijks vinden er in die periode nog andere activiteiten plaats, zoals een filmvoorstelling voor kinderen. (DND)