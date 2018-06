WK-gekte compleet in Palingbotterstraat 21 juni 2018

02u37 0

In de Palingbotterstraat in Baasrode slaat de WK-gekte helemaal toe. Alle buren doen er hun best om van hun straat de meest versierde voetbalstraat van de regio te maken. Initiatiefnemers zijn David Peelman en Tony Legrand. "Ik ben enorme fan van de Rode Duivels", zegt Legrand. "Het WK voetbal is voor mij dan ook echt de max. Maar ik wilde er ook graag de buren bij betrekken. In buurman David Peelman vond ik daarvoor een geschikte kompaan. Samen gingen we bij iedereen langs om te vragen voor versieringen te zorgen of toestemming om die zelf aan hun gevel aan te brengen."





De twee boekten serieus resultaat, want ondertussen kleurt de hele straat zwart, geel en rood. Op verschillende plaatsen zijn over de weg, van gevel tot gevel, vlaggetjes en vlaggen opgehangen. Aan huisgevels zelf prijken vlaggen en t-shirts en lantaarnpalen kregen gekleurd lint. In de etalage van de schoenmaker staat zelfs een zelfgemaakte voetbaltrofee op een sokkel opgesteld. "Elke dag komen er nog versieringen bij", zegt Peelman entoushiast. "Ook de kinderen in de straat zorgen voor zelfgemaakte kunstwerkjes. We zijn echt blij dat we iedereen in de Palingbotterstraat zo zot gekregen hebben. Iedereen loopt er hier nu goed gezind bij. Dit is echt een fantastische initiatief om de sfeer tussen de buren te verbeteren. En nu maar hopen dat onze Rode Duivels zo lang mogelijk doorgaan, zodat we hier ten volle van kunnen blijven genieten." (DND)