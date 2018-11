Winterwandeling in Vlassenbroek Nele Dooms

16 november 2018

16u01 0

Natuurvereniging Natuurpunt ‘s Heerenbosch organiseert op zondag 18 november een winterwandeling. De deelnemers verkennen de Vlassenbroekse polder in Baasrode. Daar zijn momenteel grote werken aan de gang. Zowat alle bomen werden gekapt en de nog ontbrekende Sigmadijken worden aangelegd. Zo is een gecontroleerd overstromingsgebied in de maak om de regio in de toekomst te beschermen van overstromingen. De wandelaars vernemen tijdens de tocht hoe in dit gebied nieuwe planten een kans krijgen, dieren een nieuwe thuis vinden en hoe het toekomstige uitzicht van de polder er zal uitzien. De wandeling vertrekt om 14 uur. De deelnemers verzamelen aan taverne De Kleine Notelaar, aan Vlassenbroek 222 in Baasrode. Het einde is voorzien rond 17 uur, met een drankje. Info: geert.vandamme@meerskant.org.