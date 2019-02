Winterwandeling door Vlassenbroek Nele Dooms

13 februari 2019

Wandelsportvereniging WSV Baasrode organiseert op zaterdag 16 februari haar jaarlijkse winterwandeling. Ondertussen is het al de vijftiende editie. Deelnemers kunnen kiezen uit tochten van 5, 9, 12, 16, 21 of 26 kilometer lang. De kleinste trajecten blijven centraal in Baasrode. Bij de grote afstanden verkennen de stappers het winterse Vlassenbroek. Vertrekken kan tussen 7.30 en 15 uur. De start is voorzien aan gemeenteschool De Schakel, aan de Molenberg in Baasrode. Meedoen kost 1,5 euro. Info: 0478/26.49.69 of via wsvbaasrodevzw@gmail.com.