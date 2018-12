Wintering zorgt voor licht en vuur in donkere dagen Nele Dooms

10 december 2018

09u40 0 Dendermonde Licht, vuur, lantaarns, vuurkorven en bijzondere, sfeervolle acts in het donker. Die vormen de basisingrediënten van Wintering. Het tweejaarlijkse licht- en vuurfestival vindt voor het eerst plaats in Baasrode. Bezoekers mogen zich aan maar dan dertig bijzondere acts verspreid over het hele dorp verwachten.

Wintering in Dendermonde is ondertussen aan de derde editie toe. Een eerste uitgave eind 2014 kon op tal van lovende en enthousiaste reacties rekenen. Cultuurcentrum Belgica pakte het daarom in 2016 nog grootser aan. In het stadscentrum van Dendermonde werden het aantal locaties waar iets te beleven viel verdubbeld. CC Belgica werkt voor de realisatie samen met verschillende stadsdiensten én allerlei plaatselijke verenigingen. Voor de derde editie van het tweejaarlijkse evenement, deze keer voor het allereerst in Baasrode, zal dat niet anders zijn.

“Het is de bedoeling van dit stadsbestuur om ook de deelgemeenten meer bij activiteiten en initiatieven te betrekken”, zegt schepen van cultuur Lien Verwaeren (CD&V). “Baasrode leek alvast heel geschikt voor Wintering. Er zijn heel veel leuke locaties, zoals het Scheepvaartmuseum en het Hof van Peene, om acts te laten doorgaan. Bovendien waren de plaatselijke verenigingen meteen erg enthousiast om mee te werken aan dit licht- en vuurfestival.”

Meer dan dertig verenigingen trekken mee aan het evenement. “Zo zal het centrum van Baasrode aanstaande zaterdagavond helemaal omgetoverd worden tot een magisch verlicht sprookje”, zegt Veerle De Geest van CC Belgica. “Er zijn 31 acts verspreid over het parcours. Dat gaat van sfeervolle vertellingen, over vuuracts, muzikale optredens, sterrenkijken, workshops en tentoonstellingen.”

De organisatoren gaan in de eerste plaats voor een “warm familiefestival”. “Participatie is het kernwoord”, zegt De Geest. “En licht en vuur brengen verwondering. Iedereen maakt deel uit van het verhaal en samen wordt het een onvergetelijke avond. Wintering is dan ook meer dan alleen maar kijken. Dat is ook ontdekken en meedoen. En warmte voelen in koude dagen. We hopen dat hier een massa volk zal van komen genieten.”

Momenteel lopen al volop voorbereidingen om het festival te laten slagen. Zo maken kleuters van gemeenteschool De Schakel werk van een installatie, die op zaterdag zelf met brandende lucifers voor een uniek beeld zal zorgen. Bij de Visitatieschool kleuren de kleuters witte bollen, die tijdens Wintering zullen oplichten. En jongeren van groep INTRO maken lichtinstallaties die in het park te ontdekken zullen zijn.

Ook de handelaarsvereniging Bruisend Baasrode draagt haar steentje bij. Die verplaatst voor de gelegenheid haar jaarlijkse “Bruisrode Wintert” van zondag naar zaterdagavond. Op het Dorpsplein zorgen verenigingen voor hapjes en drankjes, balletdansers bouwen een LED-muur en een steltenfiguur brengt licht. Ook amateurkunstenaars zijn aanwezig.

Wintering vindt plaats op zaterdag 15 december, vanaf 17 uur. Alles is gratis. Info: www.ccbelgica.be.