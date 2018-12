Wintering opent met ijsconcert Nele Dooms

11 december 2018

Het tweejaarlijkse licht- en vuurfestival Wintering op zaterdag 15 december, krijgt een bijzondere opening. Die staat al gepland op vrijdagavond 14 december. Er vindt dan een uniek ijsconcert plaats. Daarvoor komt de Noor Terje Isungset langs op de site van de Scheepswerven Baasrode. Het terrein is één van de centrale locaties tijdens Wintering. Het ijsconcert is een voorproefje van het winterkunstenfestival. Er zal muziek gespeeld worden op ijsblokken, in een winterse setting. Isungset is sinds 1999 pionier in ijsmuziek. Hij trekt elke winter naar de Noorse meren om er ijsklompen uit de dikke ijslagen te halen en er instrumenten van te maken. Dat combineert hij met percussie in natuurlijke materialen zoals hout, steen en metaal. Het ijsconcert begint om 19.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht aan het Scheepvaartmuseum, Sint-Ursmarusstraat in Baasrode. Info: www.ccbelgica.be.