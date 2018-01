Wintering naar Baasrode 02u39 0

Na twee succesvolle edities van Wintering in het centrum van Dendermonde, zal het evenement dit jaar in Baasrode plaatsvinden. Wintering is een licht-en vuurfestival met vuurspektakel, lichtprojecties, sprookjesvoorstellingen en allerlei sfeervolle animatie langs een parcours. Cultuurcentrum Belgica werkt daarvoor samen met verschillende stadsdiensten. Het tweejaarlijkse evenement vond al twee keer plaats en kon telkens op tal van lovende en enthousiaste reacties rekenen. Voor een volgende editie wil de stad uitwijken naar deelgemeente Baasrode. De voorbereidingen zijn gestart. Er zal onder andere ook bekeken worden of een samenwerking met de handelsvereniging Bruisend Baasrode en de winterhappening Bruisrode op het Dorpsplein mogelijk is en of verenigingen kunnen meewerken. Het licht- en vuurfestival zal plaatsvinden op zaterdag 15 december. (DND)