Winterhuis voor OlliBolli Chefkok Olivier Van de Meerssche doet ook in de winter ijsjes smullen Nele Dooms

26 november 2018

09u42 0 Dendermonde Chefkok Olivier Van de Meerssche van restaurant Appelsveer krijgt geen genoeg van zijn eigen ijsmerk, OlliBolli. Na de lancering ervan in het voorjaar en een succesvolle zomer, pakt hij nu uit met een winters ijshuis. De Hopkamer van Appelsveer kreeg daarvoor een make-over. “Want ja, ook als het koud is buiten, kan een ijsje er altijd in”, zegt hij.

Ijsjes verkopen in de zomer, dat deden Olivier van de Meerssche en echtgenote Heidi Raes al een paar jaar. Daarvoor hadden ze aan hun restaurant een gezellig terrasje met een ijshuisje uitgebouwd. Met de vele toeristen die op zomerse dagen de Scheldedijk en Appels Veer verkennen werd het een succesverhaal. Het gaf Van de Meerssche inspiratie en motivatie om een eigen ijsjesmerk te lanceren. “De authentieke smaak van mijn eigen artisinaal gedraaid roomijs wist mensen duidelijk te bekoren. Daar moest ik iets meer mee doen”, zegt de chefkok.

Resultaat was het eigen ijsmerk Ollibolli, dat in het voorjaar dit jaar gelanceerd werd. Van de Meerssche zorgt voor verschillende smaken van zijn ambachtelijk ijs. Geen poeders, maar echte aardbeien of chocola voor de smaak, volle melk van de koeien die grazen op de Appelse weidelanden, en ingrediënten van leveranciers uit de buurt, zoals La Confiance voor speculoos en Barry Callebaut voor chocola. “We hadden een supergoede zomer en dat gaf ons vleugels om hier nog meer mee te doen”, zegt Van de Meerssche.

“Omdat ook in de winter vraag naar ijs blijft, ontstond het idee om Ollibolli naar binnen te brengen”, vertelt Van de Meerssche. “Eén van de kamers van ons restaurant bleek hiervoor zeker geschikt. De Hopkamer kreeg een totale make-over tot gezellige winters ijshuis.”

De uitbaters zorgden voor sfeervol meubilair en gezellige tinten die ook in de grafische vormgeving van Ollibolli terug komen. Tegen de schouwmantel prijkt de grote foto van het etiket van het Ollibolli-ijs. Dat toont een klein jongetje. De foto is ooit lang geleden gemaakt op de plaats waar nu restaurant Appelsveer staat.

“Het concept is simpel” zegt Van de Meersche. “Bezoekers zoeken een plaatsje uit en bestellen hun ijsje via zelfbediening. Naast ijsjes, bieden we in de wintermaanden ook andere dessertjes aan. Zo is er chocoladetaart, tiramisu, wafeltjes, crême brulée en citroentaart.”

Het ijshuis OlliBolli is te bezoeken op zaterdagen, zondagen en feestdagen, telkens van 13.30 tot 18 uur. Bij Appelsveer geloven ze in het project. “Je zou denken als het koud is dat dan minder ijs wordt gegeten, maar niets is minder waar”, zegt Van de Meersche. “We zitten hier met onze zaak op een knooppunt van wandelwegen en die worden ook bezocht op herfst- en winterdagen. Het is dan voor die wandelaars een leuke gelegenheid om ook even in de warmte te komen zitten en te genieten van een lekker ijsje. We merken nu al aan de eerste reacties dat dit aanslaat.”