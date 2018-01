Winterdrink op dorpsplein lokt veel volk 23 januari 2018

Ondanks de regen is er toch veel volk opgedaagd voor de Haagemse Winterhappening. Het evenement op het Dorpsplein in Oudegem vond voor de derde keer plaats en is aardig op weg om een jaarlijkse traditie te worden. Organisator is de Feestcommissie Haagem, die een tiental Oudegemse verenigingen uitnodigt om present te tekenen met hapjes en drankjes. "Op deze manier brengen we de inwoners van Oudegem dichter bij elkaar en dat wordt duidelijk goed gesmaakt", zegt Stéphanie Verlaeckt, voorzitter van de Feestcommissie. "Het weer zat ons dit jaar spijtig genoeg niet mee, maar dat losten we op met vuurkorven en tenten." (DND)