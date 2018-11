Winterdorp als aftrap voor eindejaarsperiode Nele Dooms

28 november 2018

15u08 0

De Feestcommissie Eendracht Sint-Gillis opent op zaterdag 1 december haar Winterdorp. Daarmee trappen de organisatoren de eindejaarsperiode in Sint-Gillis-Dendermonde af. Het Winterdorp is ondertussen al aan de achtste editie toe. De kerstmarkt is te vinden rond de kerk van Sint-Gillis. Niet minder dan 45 lokale verenigingen en handelaars zorgen voor een standje. Ze bieden de bezoekers allerlei lekkernijen aan. De organisatoren hebben bovendien heel wat leuke randanimatie op het programma staan. Er zijn verschillende kinderattracties, optredens van Dansateljee, een bezoek van de Kerstman, een ‘By Night’-act van Clown Cobe en Clown Jojo en veel muziek. Dat moet er een groot sfeervol winterfeest voor jong en oud van maken. Tijdens het gebeuren zal burgemeester Piet Buyse samen met handelsvereniging Verkén Sint-Gillis en het Feestcomité de kerstverlichting voor Sint-Gills ontsteken. Het Winterdorp is te bezoeken van 15 uur tot middernacht. Iedereen is welkom.