WinterBOB: minder dan 1% positief 14 maart 2018

02u43 0

De politiezone Dendermonde heeft tijdens de afgelopen winterBOB-campagne bijna duizend meer testen afgenomen, met dank aan het samplingtoestel. Dit toestel zorgt ervoor dat veel sneller kan gecontroleerd worden. Minder dan 1 procent blies positief. Het gemiddelde van de provincie ligt op 2,4 procent. Ook het aantal letselongevallen onder invloed van alcohol is gedaald ten opzichte van 2016. In 2017 gebeurden er 13 ongevallen onder invloed. In 2016 bedroeg dit nog 15. De politie hoopt dat aantal nog meer omlaag te krijgen. (KBD)