Winterbarbecue voor goed doel Nele Dooms

29 november 2018

Restaurant Flammazien en Vive l’Apéritif uit Dendermonde organiseren op zondag 2 december een winterbarbecue. Die moet geld in het laatje brengen voor het goede doel. Chefkok Didier Van Autrève organiseert het initiatief in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel. De opbrengst gaat naar de vzw Kok, die gezinnen ondersteunt die te maken hebben met kanker. iedereen kan deelnemen aan de winterbarbecue. Een aperitief start vanaf 12 uur. Aansluitend vanaf 13 uur begint de barbecue. Volwassenen betalen 25 euro, kinderen 15 euro. Liefhebbers kunnen terecht in de gebouwen van het KTA van Dendermonde, aan de Begijnhoflaan. Info via de Facebook-pagina “Een warme actie van Vive l’apéritif & Flammazien”.