Winterbar opent de deuren met pannenkoeken Nele Dooms

03 december 2018

17u25 1

De Winterbar in de tuin van Huis Van Winckel in Dendermonde opent op vrijdag 7 december de deuren. Voor de uitbating van de pop-up zorgt City Sounds vzw, die in Dendermonde regelmatig uitpakt met allerlei evenementen. Voor de openingsavond werkt City Sounds samen met Wij Gaan Lokaal. Daardoor zijn er allerlei kraampjes met leuke spullen. De organisatoren bieden bovendien gratis lekkere pannenkoeken aan. De Winterbar, aan de Kerkstraat in Dendermonde, opent vanaf 18 uur. Er is ook de nodige muziek voorzien met Rocketsoul. Naar aanleiding van de Winterbar is ook Art Expo Verlaeckt te bezichtigen. De pop-up is open op vijf dagen gedurende december. Op zondag 10 december is er vanaf 14 uur een Midzomer Party. Op donderdag 14 december zorgt City Sounds voor een Afterwork en op vrijdag 15 december voor een Foodmarket vanaf 18 uur. Op zaterdag 16 december vindt vanaf 18 uur de Closing Night plaats. Iedereen is welkom.