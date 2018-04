Winkeldieven betrapt en gedagvaard in snelrecht 24 april 2018

02u37 0

Het parket van Dendermonde en de politie hebben donderdag 19 april twee winkeldieven kunnen arresteren. De daders gingen elektrozaak Krëfel binnen op de Mechelsesteenweg in Dendermonde. Een 38-jarige man en een 31-jarige vrouw met de Franse nationaliteit konden er een grote som geld buitmaken uit de kassa. Beide verdachten verkenden eerst de hele winkel, waarna de vrouw nadien terug plaatsnam in hun vluchtwagen.





Snelrecht

De man wachtte binnen tot de kassa verlaten was en sloop er dan gehurkt achter om geld uit de lade te stelen. Ze konden ontkomen, maar werden even later geïntercepteerd door de politie. Na onderzoek bleken de twee daders eerder op de dag ook een diefstal gepleegd te hebben in het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas. De verdachten zijn gearresteerd en gedagvaard in snelrecht door het parket. Ze zullen zich voor deze feiten op 30 mei 2018 in de correctionele rechtbank van Dendermonde moeten verantwoorden.





(KBD)