Winkeldief met voorliefde voor Kruidvat riskeert dertig maanden celstraf Koen Baten

06 maart 2019

11u52 0 Dendermonde Winkeldief André P. stond vandaag terecht voor de correctionele rechtbank in Dendermonde nadat hij een filiaal van Kruidvat had bestolen. Hij ging maar liefst met 74 cosmeticaproducten aan de haal. De feiten gebeurden in september 2017. P. werd daarna vrijgelaten onder voorwaarden, maar twee maanden later werd hij al opnieuw betrapt op winkeldiefstal.

De man heeft een onnavolgbare drang om te stelen. In het verleden kwam de beklaagde ook al meermaals in aanraking met het gerecht voor diefstallen. Wat hem in Mechelen al eens een werkstraf opleverde. De man, die werkloos is en financiële problemen heeft, kan het blijkbaar niet afleren. “Als hij zelf vrij is onder voorwaarden doet hij enkele maanden later gewoon hetzelfde", aldus het openbaar ministerie. “Ik vraag een celstraf van dertig maanden.”

De advocaat van de beklaagde vroeg om de nodige mildheid voor zijn cliënt. “Hij heeft blijkbaar een voorliefde voor het Kruidvat, want het is niet de eerste keer dat hij daar gaat", aldus zijn raadsman. Dit maal sloeg hij toe in Dendermonde. “Ik wil echter vragen om een werkstraf voor de man zodat hij iets kan doen en in tussen tijd ook verder vast werk blijven zoeken. Ondergeschikt hoop ik dat de gevangenisstraf met probatievoorwaarden kan opgelegd worden", klinkt het. De rechtbank doet uitspraak op 3 april.