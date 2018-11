Willemsfonds Ba-Bu viert negentigjarig bestaan Nele Dooms

Het Willemsfonds van Baasrode-Buggenhout viert haar negentigjarig bestaan. Het jubileumfeest vond plaats in de Orangerie in Opdorp. Daar stond een aperitief klaar en enkele koks zorgden voor gastronomische verwennerij. “Voor de gelegenheid werd ook een tentoonstelling over de geschiedenis van onze vereniging, die zich vooral inzet voor de verdediging van de Nederlandse taal, opgebouwd”, zegt Ro Willems. “Aanwezigen konden genieten van allerlei foto’s van voorbije activiteiten.”