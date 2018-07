Wilde Westen op de Grote Markt Nele Dooms

27 juli 2018

16u38 0

De Grote Markt in Dendermonde wordt op donderdag 2 augustus even het Wilde Westen. De wekelijkse terrasjesavond staat die avond in dat thema. De Dienst Toerisme en Stadspromotie heeft Ben The Banjoman en indianenduo Apache uitgenodigd. Ook Joyride en The Weepers, muzikanten die rhythm & blues en rock & roll uit de 50's en 60’s brengen, zijn van de partij. Een groep line dancers maken met een demonstratie het plaatje compleet. Kinderen kunnen zich ondertussen uitleven op de paardenmolen Buffalo Bill, het springkasteel Cowboyrun of tussen de pony's bij Mini Horse World. De Terrasjesavond start om 20 uur. Een live beiaardconcert om 19 uur gaat de animatieavond vooraf.