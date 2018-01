Wijzigingen in bestuur jeugdraad 02u45 0

Het bestuur van de Jeugdraad van Dendermonde ondergaat enkele wijzigingen. Tijdens de jongste vergadering werd een nieuwe verdeling van het bestuur gekozen. Voorzitter Stijn Nobels neemt na bijna vijf jaar bestuurservaring afscheid van de Jeugdraad. Nobels wil zich ten volle op zijn loopbaan concentreren. Bram De Wilde is nog maar net lid van het dagelijks bestuur, maar zal de taak van voorzitter op zich nemen. Met een hoop frisse ideeën neemt hij de fakkel over. Aster Cammerman zal hem met raad en daad bijstaan als ondervoorzitter. De Jeugdraad zal zich overigens dit jaar ten volle focussen op de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober. "Onze grootste prioriteit is de jeugd, en dus de toekomst van Dendermonde, de kans geven om haar mening en ideeën over de stad te verkondigen", zegt Aster Cammerman. "Zo kunnen de nieuwe beleidsmakers daar rekening mee houden." (DND)