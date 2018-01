Wijzigingen bij Samenlevingsopbouw 02u49 0

Bij de start van het nieuwe jaar, worden ook enkele wijzigingen doorgevoerd bij de vzw Samenlevingsopbouw. Die zet zich in Dendermonde in voor een betere leefbaarheid in sociale wijken. Vanaf februari zullen medewerkers van de vzw twee dagen per week terug te vinden zijn in Buurthuis De Wastijne, aan de Boonwijkstraat 80 in Sint-Gillis. Samenlevingsopbouw is er te vinden op de eerste verdieping, elke maandag en woensdag, van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Op dinsdag, donderdag en vrijdag zitten de medewerkers op de tweede verdieping van het Sociaal Huis, aan de Gentsesteenweg 1 in Dendermonde. Voor de buurtbewoners van de Boonwijk en Serbos houdt de Buurtkrant op te bestaan. Het programma van het buurthuis zal vanaf nu maandelijks te raadplegen zijn op de facebook-pagina van Samenlevingsopbouw. Het programma zal ook uithangen aan de voorkant van het Buurthuis Wastijne en het prikbord in de zaal.





(DND)