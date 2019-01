Wijkcomité vrolijkt receptie op met concert Geert De Rycke

28 januari 2019

Het Wijkcomité Donck Vlotgras nodigde het Koninklijke harmonie orkest Sint-Cecilia uit om hun nieuwjaarsreceptie op te vrolijken.“Het werd een samenwerking tussen onze vereniging en het Koninklijke harmonie orkest Sint-Cecilia Dendermonde”, zegt Elyanne van het wijkcomité Donck Vlotgras. “We nodigden alle sponsors en vrijwilligers uit voor een nieuwjaarsreceptie. Die receptie gaven we een bijzonder concept. De receptie werd afgewisseld met twee concerten van het harmonie-orkest.” Na het optreden was er nog tijd om even na te praten.