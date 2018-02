Wijkcomité De Dammen viert 30-jarig bestaan 07 februari 2018

Het Wijkcomité De Dammen viert haar dertigjarig bestaan. Dat gebeurt dit weekend met pannenkoekenfeest. "Al tien jaar worden met regelmaat van de klok verschillende initiatieven genomen om de wijk leefbaarder te maken en de buren dichter bij elkaar te brengen", zegt Peter Gorlé van het wijkcomité. "Om dat te vieren trakteren we op gratis pannenkoeken." Het feest vindt plaats op zaterdag 10 februari, van 14 tot 17 uur. Iedereen is welkom in de kantine van FC-Appels in de wijk. Alle inwoners van De Dammenlaan en de Pieter Goruslaan kunnen er gratis pannenkoeken komen eten, met een kop koffie of een chocolademelk. Info en inschrijvingen: erikvanacker@me.com of 052/22.14.44. (DND)