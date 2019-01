Wijkcomité Dammen klinkt op nieuwe jaar Nele Dooms

Het wijkcomité van de De Dammenlaan in Dendermonde organiseert op zaterdag 12 januari een nieuwjaarsdrink. Dat is traditie in de wijk. Met het initiatief wil het comité de buurtbewoners dichter bij elkaar brengen door ze samen een gezellig moment te laten beleven. De nieuwjaarsdrink vindt plaats in het clubhuis van de hondenschool Paw&Friends, aan het voormalige voetbalveld achteraan in de De Dammenwijk. Iedereen is er welkom vanaf 19 uur. Bij de gezellige warmte van een houtkachel kan iedereen proeven van jenever, warme wijn, chocolademelk en een hapje. Er zijn ook bier, fruitsap en koffie. De eerste consumptie is gratis.