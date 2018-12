Wielerclub Eendracht viert zestigste verjaardag Nele Dooms

03 december 2018

De Koninklijke Wielerclub Eendracht van Oudegem viert haar zestigste verjaardag. Dat vierden leden en bestuur in Hof ter Meyghem in Oudegem. De twee nog levende stichtende leden, Theo Cool en Pierre Vertongen, werden er gehuldigd als ere-leden. Ploegleider Paul De Baeremaeker kwam de oorkondes overhandigen. “Wielerclub Eendracht werd opgericht in 1958 en organiseerde 55 jaar lang wielerwedstrijden in Oudegem”, weet ere-voorzitter Fernand Van den Abbeele. “Vijf jaar geleden werd onder het motto ‘Iedereen op de fiets’ het roer omgegooid om de toekomst van de club veilig te stellen.” Een nieuw bestuur ging met succes voor een breder bereik. “De Gouden Petattencross kent bijvoorbeeld al vier jaar lang een stijgend succes”, zegt huidig voorzitter Bart Van Malderen. “De fietsclub telt bijna 100 leden en fietst van maart tot eind september op zondag in drie ploegen op de weg. Het hele jaar door doen we ook aan mountainbike.”