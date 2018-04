Wielerclub Eendracht boomt 14 april 2018

De wielerclub Eendracht van Oudegem boomt. Steeds meer liefhebbers sluiten zich aan bij de vereniging. "In de buurt van Oudegem heeft iedereen ons wel al zien rijden, de in zwarte truitjes gehulde fietsers", zegt voorzitter Bart Van Malderen. "Toen we drie jaar geleden de doorstart van deze wielerclub maakten, wilden we iedereen op de fiets krijgen. Dat lukt aardig." Bij Wielerclub Eendracht zijn ondertussen al 79 mannen en vrouwen aangesloten die wekelijks fietsen. "Het nieuwe seizoen is net gestart. Dat wordt een topjaar, want we vieren de zestigste verjaardag van de club."





(DND)