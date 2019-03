Wie CO-vrij naar gemeenteraden komt, krijgt beloning Nele Dooms

18 maart 2019

17u13 3 Dendermonde Zowel Dendermonde als Buggenhout pakken uit met een nieuw initiatief voor meer duurzaamheid. Wie CO-vrij naar de gemeenteraad komt, maakt kans op een beloning. Of het nu om gemeenteraadsleden, personeelsleden of bezoekers gaat.

Het idee komt van de voorzitters van beide gemeenteraden in Dendermonde en Buggenhout, Dirk Abbeloos en Jan Stevens. “We proberen op onze eigen manier iets in gang te zetten tegen CO-uitstoot”, zegt Abbeloos. “De gemeenteraad is goed geplaatst om het goede voorbeeld te geven. Dus dagen we iedereen uit om met de fiets of te voet naar de vergaderingen te komen.”

Bij de start van elke gemeenteraad zal elke aanwezige kunnen aankruisen op welke manier hij naar de vergadering is gekomen. De voetgangers en fietsers maken dan kans op een beloning. De prijs van deze tombola is in Dendermonde een onderhoudsbeurt voor de fiets door het eigen fietsherstelatelier van de stad. Het is de bedoeling deze actie maandelijks te herhalen. Dat ook Buggenhout uitpakt met een gelijkaardig initiatief, is volgens voorzitter Jan Stevens logisch. “Buggenhout is dé bosgemeente, inzetten op klimaatinspanningen is dan ook belangrijk”, zegt hij. “Ik hoop dat de samenwerking tussen Dendermonde en Buggenhout ook onze buurgemeenten aanzet om aan te sluiten met eenzelfde project.”